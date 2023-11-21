نتائج الشوط الأول في مباريات دوري القسم الأول

واصلت المباريات في دوري الدرجة الأولى المصرية أجواء الإثارة والتنافس، حيث انتهت الشوط الأول من مباراة دكرنس وطنطا بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 1-0. سجل الهدف الوحيد في المباراة محمد عاطف لصالح فريق طنطا في الدقيقة 26. وقد قدم الفريق الضيف أداءً قوياً واستحق النتيجة الموجودة حتى هذه اللحظة.

في المباراة الثانية، التي جرت على ملعب السلمانية، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي النجوم ووادي دجلة. رغم التكتل والحذر من الفريقين، تبقى النتيجة مفتوحة ومتوقع أن يبذل الفريقان مزيدًا من الجهد في الشوط الثاني لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وفي شبين الكوم، تألق فريق راية في الشوط الأول من مباراته أمام جمهورية شبين وتمكن من التقدم بهدف نظيف. سجل هدف اللقاء اللاعب أسامة إمبابي لصالح فريق راية في الدقيقة 37. وقد أظهر الفريقان رغبة عالية في تسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق الفوز، مما يعد ضمن واحدة من المباريات الشيقة التي تشهدها البطولة.

سنكون على موعد مع الشوط الثاني من هذه المباريات المثيرة، حيث يسعى كل فريق إلى تعزيز موقعه في سباق الصعود إلى دوري الأضواء. سيعمل الفرق على تحقيق أداء قوي وتحويل الفرص إلى أهداف لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. سيكون الجمهور على موعدٍ مع جولاتٍ ممتعة وندية حيث تتحدد مصير المباريات في الشوط الثاني.