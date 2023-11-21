الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد لبنانية في قصف إسرائيلي جنوب البلاد

لبنان
لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطنية وجرح اثنين جراء القصف الإسرائيلي لمنزلين في منطقة كفركلا بالجنوب اللبناني.

 

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وأضاف الدفاع المدني اللبناني - في بيان له اليوم - أن عناصره تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت نتيجة القصف الإسرائيلي داخل منزلين في كفركلا، حيث استشهدت مواطنة وسقط جريحين، موضحًا أن سيارات الإسعاف عملت على نقل جثة الشهيدة والجريحين إلى مستشفى مرجعيون، مؤكدًا أن عناصره عملت أيضًا على إخماد النيران التي اندلعت داخل منزلين في ميس الجبل ومنزل في حولا حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

 

وأشار إلى سحب جثمان 5 ضحايا سقطوا اليوم نتيجة القصف الإسرائيلي لسيارة في منطقة الشعيتية، موضحًا استمرار العمل في هذه الأثناء على رفع الأنقاض في موقع المنزل الذي استهدف أمس في بلدة الخيام لسحب جثة الشهيد الذي سقط إثر القصف الإسرائيلي الذي طال المنزل.

 

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