استشهاد صحفيين في قصف لجيش الاحتلال على جنوب لبنان

أكدت القاهرة الإخبارية مقتل صحفيين اثنين في قصف لجيش الاحتلال على جنوب لبنان.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت إن القصف أمس كان الأعنف على الحدود الجنوبية اللبنانية، بخاصة من اتجاه المقاومة في لبنان على قوات الاحتلال الإسرائيلي في كريات شمونة.

وأضاف أن المقاومة أدخلت صواريخ "بركان" من جانب حزب الله، بالإضافة إلى عدد من المسيرات التي أصابت عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية واستهداف تجمعات الجنوج، ردا على استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن العمل مستمر للتوصل إلى اتفاق حول مسألة الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأكد كيربي - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية /الثلاثاء/ أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن، ولازل العمل على ذلك على مدار الساعة ولكن حتى الآن ليس هناك جديد.. مضيفا: "نعتقد أننا اقتربنا أكثر مما كنا ولكن لايزال أمامنا الكثير من العمل يجب القيام به".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد قال - في وقت سابق - إن بلاده تأمل في انتظام دخول الوقود إلى غزة وزيادة كمياته، لافتا إلى أنه من الصعب الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين بغزة.