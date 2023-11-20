مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف كنيسة مار جرجس في جنوب لبنان

قصفت "مدفعية الاحتلال الإسرائيلي"، كنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل، في جنوب لبنان، وألحقت بها أضرارًا ضخمة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على بلدات الطيبة، والخيام، وياطر، وبيت ليف، ومحيط بلدة كفرا، في القطاع الشرقي.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت في وقت سابق من اليوم، أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، فيما قصفت مروحيات من نوع "أباتشي" بلدات الجنوب اللبناني في عيتا الشعب، ومارون الراس، ومحيبيب، وطيرحرفا.

كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال، بلدات: عيتا الشعب، ورميش، ومارون الراس، وحولا، وميس الجبل، ومركبا، وعيترون.

مسؤول أمريكي كبير يصل إسرائيل لمنع اندلاع حرب وشيكة مع لبنان

وصل كبير المستشارين في البيت الأبيض، "عاموس هوشستاين"، إلى إسرائيل للتفاوض مع سُلطات الاحتلال لتلافي الحرب مع "لبنان"، حسبما أفادت بوابة "أكسيوس" نقلاً عن مصادر، مساء اليوم الإثنين.

وقال مسؤول إسرائيلي للبوابة إن هوشستاين وصل إلى تل أبيب بعد يوم آخر من الاشتباكات المتصاعدة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يلتقي هوشستاين بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تريد من الولايات المتحدة إقناع "حزب الله" دبلوماسيا بسحب وحدات النخبة التابعة له من الحدود مع إسرائيل.

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني وتخلق ذريعة لبدء حرب واسعة النطاق مع لبنان، والتي بسببها يمكن أن تنجر الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل أعمق في الصراع الإقليمي.

وأضافت البوابة أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه المعلومات حتى الآن.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا كثيفا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشن مقاتلو حزب الله اليوم الاثنين 40 هجوما على أهداف إسرائيلية في المناطق المحتلة في جنوب لبنان وكذلك في شمال إسرائيل كان أبرزها استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع حدب يارون وثكنة برانيت.

حزب الله اللبناني يُعلن مصرع اثنين من عناصره خلال اشتباكات مع الاحتلال

أعلن "حزب الله" اللبناني، مصرع اثنين من عناصره في العمليات العسكرية الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الخميس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُسرّح عددًا من جنود الاحتياط

سرّح "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، آلاف جنود الاحتياط الذين لم يُشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة، وسيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين.