وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع مدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء وخلال متابعته لسير العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة الصف الثالث الإعدادي، وتحدث معهن حول الدور الإيجابي للمواطن وأهمية تفعيله في مناشط الحياة المختلفة لافتا لأهمية ممارسة واجبنا الوطني للحفاظ على الوطن والدفاع عنه وممارسة حقنا الدستوري في الانتخاب ومساندة قادته

كما تطرق وكيل الوزارة لاختبارات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت وفلسفة هذا النظام الذي يقوم على تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية ومنع الغش مشيرا أنه عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة يشتمل على أسئلة متنوعة.

ووجه وكيل الوزارة بتواصل تفعيل حصص المشاهدة، ولائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها بغرض معالجة السلوكيات، وتقويمها بطريقة تربوية، كما وجه بتدريب الصف الثاني الإعدادي على نظام "البوكليت" وأهمية الإعداد المسبق للطلاب للدرس، واستخدام المعلم لمختلف استراتيجيات التعلم مع متابعة