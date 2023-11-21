الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني

قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب إن اسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقمع حرية الرأي والصحافة.

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استشهاد صحفيين في قصف لجيش الاحتلال على جنوب لبنان

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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف كنيسة مار جرجس في جنوب لبنان

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزيرة خارجية بلجيكا فور وصوله إلى بروكسل.

وأضاف بوحبيب أن الوزارة ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي وتطالب بإدانة هذه الجريمة البشعة، محذرا من امتداد ما وصفه بحريق غزة إلى منطقة الشرق الأوسط في حال عدم تضافر الجهود لإخماده.

وثمن وزير الخارجية اللبنانية موقف بلجيكا المتوازن والداعم لوقف إطلاق النار، ومرحبا برغبتها في المساعدة على خفض التوتر في المنطقة وصولا إلى حل سياسي مستدام تسعى إليه بلجيكا عند ترأسها بداية العام القادم لمجلس الاتحاد الأوروبي.

 

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