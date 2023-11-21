وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين

قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب إن اسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقمع حرية الرأي والصحافة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزيرة خارجية بلجيكا فور وصوله إلى بروكسل.

وأضاف بوحبيب أن الوزارة ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي وتطالب بإدانة هذه الجريمة البشعة، محذرا من امتداد ما وصفه بحريق غزة إلى منطقة الشرق الأوسط في حال عدم تضافر الجهود لإخماده.

وثمن وزير الخارجية اللبنانية موقف بلجيكا المتوازن والداعم لوقف إطلاق النار، ومرحبا برغبتها في المساعدة على خفض التوتر في المنطقة وصولا إلى حل سياسي مستدام تسعى إليه بلجيكا عند ترأسها بداية العام القادم لمجلس الاتحاد الأوروبي.

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