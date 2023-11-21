"مصادر التلوث والبلاستيك وآثاره على البيئة " ندوة بمدينة قوص

لبى جهاز شئون البيئة فرع قنا، دعوة مدرسة ابوالقاسم بقرية حجازة قبلى بمدينة قوص، بتنفيذ ندوة بعنوان" مصادر التلوث و البلاستيك وآثاره على البيئة " وذلك بحضور كلا من المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، و محمود سعدالله احمد مدير مدرسة ابوالقاسم الابتدائية بقرية حجازة قبلى مدينة قوص، واحمد حميد رئيس قسم الجودة إدارة قوص التعليمية، الشاذلي على مصطفى، وهالة مصطفى احمد اخصائى اجتماعى بالمدرسة.

وأدار اللقاء محمود سعدالله احمد مدير مدرسة ابوالقاسم الابتدائية بقرية حجازة قبلى بالترحيب المشاركين، موضحًا أهمية الحفاظ على البيئة و زراعة المسطحات الخضراء عارضا نموذج مدرسته كونها أصبحت مدرسة خضراء بالكامل من خلال اهتمامه و فريق عمل المدرسة فى زراعة النباتات و الأشجار فى كل المدرسة.

حاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بالاسلوب النقاشى البسيط ، عن تعريف البيئة و التلوث و صور التلوث و انواعه و كيفيه الحفاظ على البيئة وتأثيره علي صحة الإنسان ، و الحد من البلاستيك احادى الاستخدام لتجنب أضراره على الماء و الهواء و التربة و توضيح البدائل .

وتحدث احمد حميد رئيس قسم الجودة إدارة قوص التعليمية عن أهمية المسطحات الخضراء فى مكافحة اثار التغيرات المناخية و فوائدها للإنسان و التنوع الحيوي .