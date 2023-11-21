الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الإعلام اللبناني: إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط

زياد مكاري
زياد مكاري

قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري إن إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، معتبرا أن ممارساتها تفتح الأبواب لما وصفه بـ"شريعة الغاب".

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استشهاد صحفيين في قصف لجيش الاحتلال على جنوب لبنان

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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف كنيسة مار جرجس في جنوب لبنان

 

وأضاف مكاري في تعليق له على استهداف إسرائيل الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان - أن العدوان الإسرائيلي يرى في كل ما هو أمامها فريسة، ولا يميز بين بشر وحجر، موجها التعازي لضحايا العدوان الإسرائيلي اليوم.

واستشهد في وقت سابق اليوم صحفيان ومواطن لبناني في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لمكان تواجدهم في منطقة "طيرحرفا" بالقطاع الغربي في الجنوب اللبناني.

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