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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه بتروجت في دوري الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي  لخوض اليوم ثاني مبارياته في بطولة الدوري عندما يلتقي مع فريق بتروجت على صالة اتحاد الشرطة.

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سيدات طائرة الأهلي يواجهن الواي بالدوري

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سيدات طائرة الأهلي يواجهن وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري

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سيدات طائرة الأهلي يهزمن أصحاب الجياد في أولى مباريات الدوري


تبدأ المباراة في السادسة مساء اليوم، ويسبقها قيام الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني لـ الأهلي ، بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الأهلي يهزم المقاولون العرب


كان الاهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.


 

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الجريدة الورقية