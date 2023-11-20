سيدات طائرة الأهلي يواجهن الواي بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، نظيره الواي مساء اليوم الأثنين، لحساب منافسات بطولة الدوري بمقر الأحمر.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة عن الرابعة عصر اليوم، على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة ويسعى الأهلي من خلاله لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.





كان مران طائرة الأهلي الختامي بالأمس، قد شهد جلسة ألقى خلالها فخر الدين المدير الفني لفريق الطائرة بالأحمر محاضرة فنية وجه اللاعبات وصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال المباراة.

مواجهة الفريق الأخيرة بالدوري ..

كان الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق فوزًا مهمًّا في بطولة الدوري على نظيره الشمس، بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي.

وأقيم اللقاء على صالة الشمس، ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-21 ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-15 وخسر الفريق في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الأهلي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-20.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل عروضه القوية في الدوري.