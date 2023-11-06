عاجل
سمير فرج: تصريح قصف غزة بالنووي فضح سر إسرائيل التاريخي
الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يهزمن أصحاب الجياد في أولى مباريات الدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرتهن في أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في أولى مباريات الفريق ضمن الموسم الجديد من بطولة الدوري.

إقرأ أيضًا..

txt

سيدات الأهلي يواجهن سبورتنج في دوري اليد

txt

الأهلي يتعاقد مع أورليا إيباتومبو لتدعيم سيدات الطائرة

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب سيدات الأهلي، ليحسمن اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتيجتها على النحو التالي: 25-16، و25-19، و25-10.

قدم الفريق عرضًا قويًّا في الظهور الأول تحت قيادة المدير الفني إبراهيم فخر الدين، وسيطر على مجريات اللقاء.

ويواجه فريق سيدات طائرة الأهلي في المباراة المقبلة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري.

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنور السعودي بمونديال الأندية لليد

الأهلي ينهي مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة النور السعودي بمونديال الأندية لليد

اليوم .. سيدات يد الأهلي يواجهن دي جي إس بي على المركز الثالث لبطولة إفريقيا

الأهلي يعلن قائمة فريق سيدات اليد لبطولة أفريقيا

مجموعة الأهلي بدوري سيدات الطائرة

الأهلي يدعم صفوف سيدات الطائرة بصفقة جديدة
الجريدة الورقية