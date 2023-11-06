سيدات طائرة الأهلي يهزمن أصحاب الجياد في أولى مباريات الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرتهن في أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في أولى مباريات الفريق ضمن الموسم الجديد من بطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب سيدات الأهلي، ليحسمن اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتيجتها على النحو التالي: 25-16، و25-19، و25-10.

قدم الفريق عرضًا قويًّا في الظهور الأول تحت قيادة المدير الفني إبراهيم فخر الدين، وسيطر على مجريات اللقاء.

ويواجه فريق سيدات طائرة الأهلي في المباراة المقبلة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري.