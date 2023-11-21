الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء.. يولي الكثير من المواطنين أهمية بالغة بقانون التصالح بغية التمكن من تقنين أوضاعهم والتصالح على العقارات التي تم بنائها بشكل مخالف، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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 سعر التصالح للمتر

ووفقًا لمشروع القانون يبدأ سعر التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح.

 التصالح في مخالفات البناء

وكشفت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

مقابل التصالح 

ومن بين الأسباب أيضًا، عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، بالإضافة إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

 

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