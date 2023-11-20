"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل قانون التصالح الجديد (فيديو)

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن ما هو خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء الموحد.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء اليوم الإثنين، أن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مشيرا إلى أن قانون التصالح شيء استثنائي، واضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.

مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا نريد التوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون حالة خارج الحيز العمراني سيقبل 90% من طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعة، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.