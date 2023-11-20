السيطرة على حريق مصنع مراتب بأطفيح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، في السيطرة على حريق نشب بمصنع مراتب في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك دون إصابات بشربة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع مراتب مكون من طابق واحد على مساحة 10 آلاف متر بمنشأة صناعية بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ، وتم فرض كردون بمحيط الحريق أمن لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، ويطرت القوات على الحريق، دون أية خسائر بشرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وذلك من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وسؤال شهود العيان، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.