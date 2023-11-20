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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سر مغادرة خالد جلال ودية فاركو والبنك الأهلي

خالد جلال
خالد جلال

غادر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ودية فريقه أمام البنك الأهلى  والتى أقيمت مساء اليوم بستاد حرس الحدود بالإسكندرية .

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وجاء سبب مغادرة خالد جلال ودية فاركو اليوم من أجل السفر إلى القاهرة ، للاطمئنان على والده الذى يعاني من حالة صحية حرجة على أجهزة التنفس الصناعي فى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة. 

وتعادل فاركو ايجابيا مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويستعد فاركو لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

ويحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري Nile، برصيد 4 نقاط.

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