عاجل
الهلال الأحمر بسيناء: تنسيق بين مصر وفلسطين لإدخال 40 شاحنة لغزة (فيديو)
الإثنين 23 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد جلال: عمرو وردة يفتقد للتركيز.. والتغييرات سر الفوز على الإسماعيلي

عمرو وردة لاعب فاركو
عمرو وردة لاعب فاركو

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو أن عمرو وردة لاعب الفريق يحتاج إلى التركيز سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات الرسمية من أجل الظهور بمستوى فني قوي.

txt

فاركو يهزم الإسماعيلي في مباراة مثيرة بالدوري


وقال خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" عمرو وردة لديه الكثير ليقدمه مع فريق فاركو في الفترة المقبلة ولكنه يفتقد إلى التركيز بشكل كبير في الآونة الأخيرة ".

وتابع:"من وجهة نظري أن عمرو وردة لو كان مركز كويس في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية أثناء احترافه مكنش رجع مصر أصلا ".

وأضاف جلال: " من وجهة نظري أن مواجهة الاسماعيلي كانت صعبة للغاية والفوز دفعة معنوية كبيرة خلال مشوار مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ".

وأتم: " التغييرات كانت كلمة السر في فوز فاركو على الاسماعيلي بهدف واتمنى استمرار صحوة الفريق بمسابقة الدوري الممتاز ".

الجريدة الورقية