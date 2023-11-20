اصنعيها لأعياد الميلاد| طريقة عمل كيك الشوكولاتة بتغليفة موس الشوكولاتة

كيك الشوكولاتة بتغليفة موس الشوكولاتة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأعياد الميلاد، فتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيك الشوكولاتة بتغليفة موس الشوكولاتة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بتغليفة موس الشوكولاتة

المقادير

المكونات لعجين الكيك

- دقيق : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج صودا : ملعقتان صغيرتان

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب (مخفوق)

- زيت نباتي : نصف كوب

- بيض : 2 حبة

- فانيليا : ملعقتان صغيرتان

- ماء ساخن : كوب

المكونات الموس الشوكولاتة

- مارشميلو : كوب ونصف (صغير الحبة / لموس الشوكولاتة)

- شوكولاتة : 150 جراماً (مفرومة / لموس الشوكولاتة)

- حليب : نصف كوب (لموس الشوكولات)

- كريمة : كوبان (مخفوقة / لموس الشوكولاتة)

- فانيليا : نصف ملعقة صغيرة (لموس الشوكولاتة)

طريقة التحضير

لتحضير الكيك:

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

جهزي صينية بمقاس 9 انش و ادهنيها بالزبدة ورشة دقيق و اتركيها جانبا.

اخلطي الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج صودا والبيكنج باودر والملح في وعاء واتركيه جانبا.

في وعاء آخر اخلطي اللبن الزبادي والزيت ثم أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.

أضيفي خليط الدقيق والسكر والكاكاو واخفقي حتى تتمازج المكونات.

أضيفي الماء المغلي والفانيلا واخلطي جيدًا.

صبي مزيج الكيك في الصينية المجهزة وأدخليه للفرن لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه جانبا حتى يبرد في حرارة الغرفة.

لتحضير موس الشوكولاتة:

ضعي المارشميلو والشوكولاتة المفرومة والحليب في قدر على نار منخفضة مع التحريك بين حين وآخر حتى تذوب المكونات مع بعضها و تمتزج.

أزيلي القدر عن النار و اتركيه ليبرد تماما.

اخلطي الكريمة المخفوقة مع الفانيلا وأضيفي الخليط لخليط المارشميلو والشوكولاتة حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج كريمي.

وزعي التغليفة على الكيكة المبردة ثم أدخلي الكيك للثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.