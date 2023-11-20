التفاصيل الكاملة لمركز هيونداي الأول للتنقل الحضري الذكي

أعلنت مجموعة هيونداي موتور، اليوم، عن التفاصيل الأولية لإطلاق أول مركز للتنقل الحضري الذكي التابع للمجموعة، وسيسهم مركز هيونداي موتور للابتكار(HMGICS) الذي يتواجد في سنغافورة، في إعادة تعريف وصياغة مستقبل إنتاج وسائل النقل، إلى جانب إرساء معايير جديدة بهدف تعزيز تجربة العملاء عند افتتاحه في 21 نوفمبر 2023.

وانطلاقاً من رؤية المجموعة التي تتطلع إلى المساهمة في تحقيق التقدم للإنسانية، يقدم مرفق HMGICS الذي تم تشييده حديثًا مستويات مبتكرة وغير مسبوقة من التكامل بين العمليات البشرية والروبوتية.

وسيشكل مركز HMGICS، منصة اختبار لتقنية تصنيع السيارات الذكية المتمحورة حول الإنسان، من خلال استخدام طرق إنتاج متقدمة من الجيل التالي، التي شهدت تطوراً بشكل ملحوظ، منذ بداية استخدامها عبر تصنيع الحزام الناقل التقليدي.

وسيساهم مركزHMGICS، إلى جانب تطوير نهج المجموعة فيما يتعلق بالإنتاج والاستدامة وتجربة العملاء، في تعزيز سمعة سنغافورة الرائدة في هذا العصر الجديد لمستقبل التنقل، حيث تتميز البلاد بتركيزها على الحلول المستدامة والتحويلية. ولقد تم دمج مركزHMGICS بالكامل في المنظومة البيئية لمدينة سنغافورة الذكية، وسيشكل عنصر تمكين لتعزيز رؤية مجموعة هيونداي موتور ومدينة سنغافورة المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

سيتم افتتاحHMGICS ، وهو أول مركز للتنقل الحضري الذكي لمجموعة هيونداي موتر، في 21 نوفمبر 2023 (ومن المقرر أن يتم افتتاحه أمام الجمهور بعد فترة وجيزة)