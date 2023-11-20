مرصد الأزهر: حاخامات الاحتلال يمهدون الطريق أمام نتنياهو لشن المزيد من المجازر

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الحاخام السفارادي الأكبر للاحتلال، خلال تواجده بقاعدة "رامات ديفيد" الجوية العسكرية شجّع ودعم جنود القوات الجوية قائلًا: "حربكم هي حرب متصفاه، أي حرب الفريضة، أنتم أيها الطيارون تقاتلون وتقصفون من الجو، وتهاجمون العدو، وتلاميذ المدارس الدينية يتضرعون في الأرض من أجلكم".

أضاف مرصد الأزهر، أنه في نهاية لقائه التحريضي على القتل، أقدم الجنود على تلقي بركاته بحماسٍ شديدٍ، ونفوسهم تتوق إلى ارتكاب المجـ ازر الد.موية، قائلًا لهم: "فليتحقق بكم المنصوص عليه في سفر التثنية، الإصحاح 28/ الفقرة 7: "يَجْعَلُ الرَّبُّ أَعْدَاءَكَ الْقَائِمِينَ عَلَيْكَ مُنْهَزِمِينَ أَمَامَكَ".

تاريخ اليهود من الحروب

ويشير مرصد الأزهر إلى أن تاريخ اليهود يضم نوعين من الحروب بينهما اختلافات من الناحية الشرعية؛ الأولى "حرب دينية واجبة"، والأخرى "حرب اختيارية توسعية".

أما الحرب الأولى هي الحرب التي يجب على اليهود خوضها، مثل الحرب في زمن "يوشع بن نون"، وحرب العماليق، وهي الحرب التي وظفها الحاخام الأكبر للاحتلال في إسقاطها على الفلسطينيين من أجل استثارة معنويات جنود الاحتلال ودفعهم نحو القـ تل وارتكاب المجازر الد.موية، معتبرًا حكومة الاحتلال صاحبة السلطة الشرعية في شن حرب الفريضة.

وهنا يؤكد المرصد أن حاخامات الاحتلال وقادته وجنوده يرون أن كل حروب الاحتلال فريضة دينية على الجميع، ويجب الخروج إليها والقتل والعدوان باسمها.