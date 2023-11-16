مرصد الأزهر: الاحتلال الصـهـيوني يصعد مساعيه الخبيثة لفرض سيطرته على الأقصى

إيذانًا ببدء الزمان اليـهـودي وانتهاء الزمان الإسلامي ..

قال مرصد الأزهر الاحتلال الصـهيوني يصعد من مساعيه الخبيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى المبارك وذلك في ظل انشغال العالم بالمجازر الدموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال عدد من الإجراءات من بينها حجب موقع (هار هبيّت حداشوت- הר הבית חדשות) الموقع الرئيس المعنى بنقل وتوثيق كافة الأخبار المتعلقة باقتحامات ساحات الأقصى المبارك.

اشار مرصد الأزهر ان الاحتلال سمح خلال الأيام الماضية لمستوطنين بالنفخ بالبوق علنًا داخل ساحات الأقصى المبارك، في خطوة خطيرة لإعلان السيطرة الصـهيو.نية على الأقصى وبدء الزمان اليـهودي وانتهاء الزمان الإسلامي فيه، وإيذانًا بقرب مجئ المخلص وبناء الهيكل الثالث المزعوم.

جدير بالذكر أن الأقصى شهد من قبل ظاهرة "نفخ البوق" ثلاث مرات في منطقة باب الرحمة بشكلٍ سريٍ، إلا أن حراس الأقصى استطاعوا توثيق المرة الأخيرة من تلك المرات الثلاث.

الأقصى صار في خطرٍ داهمٍ

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الأقصى صار في خطرٍ داهمٍ، وأن الاحتلال لا يريد سلامًا على الإطلاق، بل يسعى سعيًّا حثيثًا لبسط السيادة الصـهيو.نية على المسجد المبارك، والسماح للمستوطنين باقتحامه من كافة الأبواب تمهيدًا لإقامة الهيكل الثالث المزعوم؛ الأمر الذي من شأنه اتساع الحرب الدينية التي أشعلها الاحتلال في فلسطين المحتلة، ويريدها أن تمتد لتشمل المنطقة بأسرها.

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حكماء العالم إلى ضرورة العمل على الإعلاء من قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني، في مواجهة خطابات التطرف والكراهية والتعصب والتمييز، مؤكدًا دعمه لكل جهود مخلصة تستهدف نشر السلام والتعايش ووقف ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات وأزمات إنسانية.

وأكَّد المجلس، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق الـ ١٦ من نوفمبر كل عام، أنَّ التسامح قيمة أساسية وضرورية دعت إليها جميع الأديان والتقاليد والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.



مؤكدًا أن عالمنا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة كبيرة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، خاصة في ظل ما نشهده من تصاعد وتيرة الحروب والصراعات والنزاعات، الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا للجهود المخلصة في تعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك.

وأضاف في حين نحتفل باليوم العالمي للتسامح، من الضروري أن يُدرك العالم أن تعزيز مفهوم التسامح والتعايش هو مسعًى مستمر، ويتطلب جهودًا متواصلة لتمهيد الطريق لبناء مستقبلٍ أكثر أمنًا وعدلًا، وسلامًا وإنصافًا للأجيال الحالية والقادمة .



دعا مجلس حكماء المسلمين الأفراد والمجتمعات والحكومات إلى تعزيز الحوار واحترام التنوع، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي، والمبادئ الإنسانية، وبناء جسور من التفاهم.



يبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة لتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، وهو ما نصَّت عليه وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام ٢٠١٩، التي طالبت قادة العالم، وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي، بالعمل جديًّا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فورًا لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حاليًّا من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي.