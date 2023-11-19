مرصد الأزهر: التهجير والقتل والتدمير نتاج عقيدة فاسدة وتربية مفعمة بالكراهية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن عصابات المستوطنين وجنود الاحتلال يهددون البدو الفلسطينيين في غور الأردن بشمال الضفة الغربية، لاستكمال لمسلسل التهجير القسري وجرائم الفصل العنصري، وجاء في منشوراتهم: "عليكم بالرحيل وإلا سنفعل بكم كما نفعل في أهل غزة".

أضاف "مرصد الأزهر" أن صفحة "هاجروا الآن" الصـ هيـ ونية أعلنت عبر "الفيس بوك" عن انطلاق العد التنازلي لسكان الضفة الغربية وطالبتهم بالنزوح إلى الأردن قبل قتلهم.

أوضح المرصد، أنه منذ العدوان على غزة (وحتى تاريخه) تم تهجير ١٣ تجمعًا للبدو الفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، وتضم تلك التجمعات ما يزيد عن 800 شخص. وكان نصيب غور الأردن منها 17 عائلة تم إجبارها على النزوح من أراضيها التي نشأت فيها.

مخطط الاحتلال

وتابع: ويجدد مرصد الأزهر تأكيده أن مخطط الاحتلال هو زعزعة استقرار وأمن الفلسطينيين في كل مكان وفي أي وقت؛ حيث يمكن لكل مستوطن أن يكون جنديًّا وكل جنديٍّ أن يكون مستوطنًا، وهذا هو الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه ليس فقط في "صحراء الخليل" و"غور الأردن"، وإنما في كامل الأراضي الفلسطينية.

ويلفت المرصد إلى أن وتيرة التهجير باتت أسرع منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن مخططات التهجير والمجازر الدموية هى نتاج عقيدة فاسدة وتربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربي، "فالعربي الجيد هو العربي الميت" في نظر اليـ هـ ود.