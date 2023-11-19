لاعب فاركو يجري عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي

أعلن نادي فاركو اليوم الأحد إجراء حارس مرمى الفريق السكندري، كريم نبيل عملية الرباط الصليبي بنجاح، وكان برفقته مجدي وهبي طبيب الفريق.





وقد أصيب كريم نبيل حارس مرمى الفريق الأول وفريق الشباب بنادي فاركو خلال إحدى مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2003، بقطع في الرباط الصليبي.



لاعب فاركو: أنا بتعلاج نفسيا



علق عمرو وردة، لاعب نادي فاركو ومنتخب مصر، على أزماته الاخيرة، بفسخ تعاقده مع أكثر من النادي خلال الفترات الماضية، آخرها نادي فاركو.

وكان عمرو وردة انضم إلى صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.

وقال عمرو وردة عبر برنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: منذ أزمتي مع المنتخب، كان عمري 24 عامًا، وأنا كنت صغير السن وقتها، وكنت كثير الهزار والضحك، ربنا خلقنا كلنا خطائين، ومنذ حدوث هذه الأزمة والناس مبهدلاني.

