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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بلدية المحلة يضرب فاركو بثلاثية مثيرة في الدوري المصري

بلدية المحلة
بلدية المحلة

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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بلدية المحلة يتقدم على فاركو في الشوط الأول

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عمرو جمال يقود تشكيل فاركو أمام بلدية المحلة

سجل أهداف بلدية المحلة في المباراة حسام أشرف بالدقيقة 29 من ضربة جزاء، وإسلام مرزوق بالدقيقة 34 وباباكار ندياي لاعب فاركو الهدف الثالث في الدقيقة 45 من الشوط الأول بالخطأ في مرماه.

بينما سجل أهداف فاركو في المباراة شكري نجيب من ضربة جزاء في الدقيقة 58 وأحمد شريف في الدقيقة 76.

بدأ بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق، نور الزمان الزموري، حسام حسن

الوسط: عبد الرحمن اللاهوني، يوسف حسن، إسلام مرزوق

الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف، فيفور أكيم

بهذا الانتصار يصعد فريق بلدية المحلة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يبقى فريق فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

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