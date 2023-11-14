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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عمرو وردة يفسخ عقده مع فاركو.. رسميًا

عمرو وردة
عمرو وردة

 شهدت الساعات القليلة الماضية إنهاء نادي فاركو تعاقده مع الدولي المصري عمرو وردة بالتراضي بين الطرفين، بناءً على قرار المدرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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 وكان مسؤولو نادي فاركو قد عقدوا جلسة مع وردة، خلال الأيام القليلة الماضية، ليتفقوا على فسخ التعاقد بين الطرفين، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق.

 وشارك وردة مع فاركو في مباراة واحدة فقط، أمام المصري البورسعيدي، ولم يصنع أو يسجل أية أهداف.

 وكان وردة قد انضم لصفوف فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من العام الجاري، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الرجاء المغربي، بعدما انتقل إليه من صفوف  أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، ليرحل عن صفوف الفريق البرتقالي بعد أقل من 6 أشهر.

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