إصابة قوية لحمدي فتحي في مباراة مصر وسيراليون

تعرض لاعب منتخب مصر لإصابة قوية بعد تدخل خطير من لاعب سيراليون عليه في المباراة التي تجمع بينهما الأن في ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

دخل لاعب سيراليون سيراليون، تايرس فورناه، بقوة على حمدي فتحي بعدما لمست قدم اللاعب "رأس" الدولي المصري ليقرر حكم اللقاء منحه البطاقة الحمراء.

توقف اللعب لدقائق بعد التدخل القوي الذي تعرض له حمدي فتحي في المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، قبل أن يستأنف اللقاء.

تشكيل مصر لمباراة سيراليون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

تشكيل سيراليون ضد منتخب مصر على النحو التالي:



في حراسة المرمى: إبراهيم سيساي

الدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما

في الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه

الهجوم: إيمانويل ساماديا - محمد توراي – أجوستوس كارجبو



