منتخب مصر للسيدات يتقدم على كونغو في الشوط الأول

يتقدم منتخب مصر لكرة القدم النسائية على نظيره الكونغو 3 أهداف دون رد في المباراة الجارية الان على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات إياب الدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024

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في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، إحراز منتخب مصر هدف التقدم عن طريق حبيبة حافظ، ثم جدد منتخبنا الوطني التهديف خلال الدقيقة 17 عن طريق فرح هشام المهدي، ثم إضافة الهدف الثالث للفراعنة عن طريق دانا كريم ندا.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر للسيدات على نظيره الكونغولي 3 أهداف دون رد.