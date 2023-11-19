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الأحد 19 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو : هناء أخبار سعيدة تسعد جماهير الزمالك خلال ساعات

ميدو
ميدو

تحدث  أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية  والزمالك السابق في تصريحات اذاعية  أن خلال ساعات سيتم حل أزمة إيقاف القيد فى نادي الزمالك، بعد مفاوضات كبيرة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل حل هذه الأزمة.

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أكد  ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأحد :" حل أزمة القيد فى نادي الزمالك خلال ساعات، وهناك مفاوضات متقدمة مع نادي سبورتنج لشبونة، والذي له مستحقات كبيرة منذ سنوات، بسبب قضية شيكابالا، ولكن الفترة الحالية هناك تقارب فى وجهات النظر، والجماهير الزملكاوية ستسمع أخبار جيدة عن هذا الأمر.

أشار ميدو إلى :" إيقاف القيد أثر على الزمالك بشكل كبير طوال الفترة الماضية، لذلك على الزمالك حل هذه الأمور، حتي يتمكن من قيد صفقات جديدة، وتعود بالفريق للمنافسة على كل البطولات المشارك بها، وتتوفر البدائل فى الفريق.

وتابع:" مجلس إدارة الزمالك الحالي أمامه خطط كثيرة من أجل وضع الزمالك فى المكان الذي يستحقه، وأنا على تواصل دائم مع مجلس الإدارة وحسين لبيب رئيس النادي بشكل يويم.

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