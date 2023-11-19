ميدو قبل لقاء سيراليون: مهمة صعبة والثلاثي المستبعد سيتواجد فى أمم إفريقيا

أكد أحمد حسام ميدو، نجم كرة القدم المصرية السابق، في تصريحات إذاعية، أن مباراة سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ستكون صعبة بالطبع لأنها خارج الأرض والأجواء صعبة للغاية فى ليبيريا.

اقرأ أيضًا..

صرح ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "من الطبيعي وسط هذه اللمجموعة أن يتواجد منتخب مصر فى كأس العالم 2026، لأن المجموعة فى المتناول وسهلة، مع الإعتراف أن جميع فرق إفريقيا صعبة ولديها الأن طموحات، ولكن إمكانات منتخب مصر كبيرة الفترة الحالية، بوجود لاعبين مميزين.

أشار: "مباراة سيراليون اليوم صعبة على منتخب مصر، لا يوجد مباراة سهلة فى التصفيات، وأنا شاهدت مباراة سيراليون أمام إثيوبيا، هو منتخب منظم أفضل من جيبوتي، وروي فيتوريا من الواضح أنه كان جاهزًا للمباراتين بتقسيم اللاعبين، على المباراتين، ولدينا مدرب محترم وكبير.

وأكمل: "ومن الطبيعي أن منتخب مصر يتأهل لكأس العالم 2026".

وأتم: "أرى أن الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات سيعودون مرة أخرى للمنتخب، هو كان موقف من روي فيتوريا، ولكن الأهم الحصول على 6 نقاط، أمام جيبوتي وسيراليون.