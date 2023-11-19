عاجل
الأرصاد تحذر من سوء الطقس.. سيول ورياح ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12415 وإصابة أكثر من 32 ألف
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو قبل لقاء سيراليون: مهمة صعبة والثلاثي المستبعد سيتواجد فى أمم إفريقيا

ميدو
ميدو

 أكد أحمد حسام ميدو، نجم كرة القدم المصرية السابق، في تصريحات إذاعية، أن مباراة سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ستكون صعبة بالطبع لأنها خارج الأرض والأجواء صعبة للغاية فى ليبيريا.

اقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يهزم الهلال الليبي بثلاثية بيضاء استعدادًا لـ"أبوسليم" وسامسون يسجل

txt

منتخب الجزائر يخسر أمام ليبيا في دورة شمال أفريقيا للشباب

 صرح  ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "من الطبيعي وسط هذه اللمجموعة أن يتواجد منتخب مصر فى كأس العالم 2026، لأن المجموعة فى المتناول وسهلة، مع الإعتراف أن جميع فرق إفريقيا صعبة ولديها الأن طموحات، ولكن إمكانات منتخب مصر كبيرة الفترة الحالية، بوجود لاعبين مميزين.

أشار: "مباراة سيراليون اليوم صعبة على منتخب مصر، لا يوجد مباراة سهلة فى التصفيات، وأنا شاهدت مباراة سيراليون أمام إثيوبيا، هو منتخب منظم أفضل من جيبوتي، وروي فيتوريا من الواضح أنه كان جاهزًا للمباراتين بتقسيم اللاعبين، على المباراتين، ولدينا مدرب محترم وكبير.

وأكمل: "ومن الطبيعي أن منتخب مصر يتأهل لكأس العالم 2026".

وأتم: "أرى أن الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات سيعودون مرة أخرى للمنتخب، هو كان موقف من روي فيتوريا، ولكن الأهم الحصول على 6 نقاط، أمام جيبوتي وسيراليون.

الجريدة الورقية