منتخب الجزائر يخسر أمام ليبيا في دورة شمال أفريقيا للشباب

حقق منتخب الليبي فوزًا هامًا على نظيره الجزائري بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على الملاعب التونسية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا .

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ظهر المنتخب الجزائري في بطولة شمال أفريقيا بصورة غير جيدة بعدما خسر جميع مبارياته حتي الان في البطولة، حيث سقط في المباراة الأولي أمام تونس برباعية مقابل هدفين وفي المباراة الثانية أمام المغرب خسر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين .

في المباراة الثالثة خسر أمام المنتخب المصري الوطني بثلاثية دون رد في إطار الجولة الثالثة .

قبل أن يخسر للمرة الرابعة اليوم أمام المنتخب الليبي 4 أهداف مقابل 3 أهداف في إطار الجولة الرابعة ليظل دون تحقيق أي نقاط.