الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الجزائر يخسر أمام ليبيا في دورة شمال أفريقيا للشباب

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

حقق منتخب الليبي فوزًا هامًا على نظيره الجزائري بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على الملاعب التونسية  ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا .

اقرأ أيضًا.. 

txt

منتخب مصر للشباب يتأخر بثلاثية أمام تونس أول 30 دقيقة

ظهر المنتخب الجزائري في بطولة شمال أفريقيا بصورة غير جيدة بعدما خسر جميع مبارياته حتي الان في البطولة، حيث سقط في المباراة الأولي أمام تونس برباعية مقابل  هدفين وفي المباراة الثانية أمام المغرب خسر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين .

في المباراة الثالثة خسر أمام المنتخب المصري الوطني بثلاثية دون رد  في إطار الجولة الثالثة .

قبل أن يخسر للمرة الرابعة اليوم  أمام المنتخب الليبي 4 أهداف مقابل 3 أهداف في إطار الجولة الرابعة ليظل دون تحقيق أي نقاط.

 

الجريدة الورقية