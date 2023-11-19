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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

نجاح قافلة جامعة عين شمس الطبية التوعوية للأطفال بالإسماعيلية

قافلة جامعة عين شمس
قافلة جامعة عين شمس

نجحت القافلة الطبية التوعوية للأطفال بالإسماعيلية تحت عنوان" الدمج المجتمعي للأطفال ذوي الهمم " التي أطلقتها كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس في اجتذاب عدد كبير من الأطفال الأسوياء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وكانت مثال ناجح للدمج بينهم في تلقي الخدمات و المشاركة في الأنشطة المتنوعة التي قدمها عدد كبير من المشاركين في القافلة.

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 جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و لواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في الفاعليات كلية التمريض تحت إشراف وتنسيق الدكتور هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التربية النوعية و كلية الآثار ومركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف وتنسيق الدكتور أحمد الكحكي مدير المركز.

خدمات قافلة جامعة عين شمس 

وتميزت قافلة جامعة عين شمس بتوفير خدمات طبية و تأهيلية و توعوية متنوعة لعدد يفوق المئتين و خمسون من الأطفال و أسرهم. حيث تلقى الأطفال أكثر من خدمة تشمل الكشف والعلاج ووضع بروتوكول التأهيل المناسب والذي قام به مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للطفولة والاستشاريين و الأخصائيين من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة عين شمس في تخصصات متعددة شملت طب الأطفال، و المخ و الأعصاب في الاطفال، الإرشاد الأسري، تنمية المهارات، التأهيل المهني، و العلاج الوظيفي، القياس النفسي و التوحد.

وقامت كلية التمريض في جامعة عين شمس بقياس الضغط و السكر لعدد ٢٥٠ طفل و أسرهم، و تحويل بعض الحالات للتأمين الصحي بالمدرسة، وتم عمل توعية للأسرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة و التوعية عن مرض السكر للمصابين به من الأطفال.

وشاركت كلية التربية النوعية من خلال ورشة عمل لطباعة المنسوجات بأسلوب الاستنسيل سابق التجهيز و قد تم طباعة عدد ١٠٠ تي شيرت من خلال الاطفال الأسوياء و الأطفال ذوي الهمم و قد تم توزيعها عليهم بعد الانتهاء من طباعتها.

كما شاركت الكلية بعمل مسرح للعرائس الماريونيت لتعديل بعض السلوكيات من خلال عرض مسرحية هادفة.

وقد قامت كلية الآثار بعمل ندوة تفاعلية عن " تاريخ الاسماعيلية في الحضارة المصرية القديمة"  قدمتها د سوسن عيسى مدرس بكلية الآثار.

و قام فريق العمل بإقامة ورشة عمل عن التحنيط و خطواته و صناعة ورق البردي في مصر القديمة و كتابة

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