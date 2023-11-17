قيادات جامعة عين شمس تلتقي يرؤساء نوادي روتاري المشاركين بمعرض الملابس الخيري

استقبل أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د.غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السادة رؤساء نوادى روتارى المشاركين بمعرض الملابس الخيري بالجامعة.

حضر اللقاء ماجدة أحمد فهمي نادى روتارى المعادى و أماني أحمد ربيع روتارى قصر النيل،وسلوى سعد سعيد روتاري هليولوليس الشروق.

جانب من اللقاء

كما حضر اللقاء أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووفد من السادة أعضاء النوادى المشاركة .

التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و مؤسسات الخدمات المجتمعية

وأكد أ.د.محمد ضياء زين العابدين أهمية تعزيز التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و مؤسسات الخدمات المجتمعية فى شتى المجالات توسيع دائرة الاستفادة داخل وخارج المجتمع الجامعى

كما ناقشت أ.د. غادة فاروق آليات زيادة التعاون وإقامة فعاليات مشتركة أكثر تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر استحقاقاً وذلك من خلال قوافل تنموية شاملة و معارض متنوعة و حملات توعية تخدم المجتمع.

وفى ختام اللقاء كرم أ.د. محمد ضياء و أ.د غادة فاروق السادة رؤساء النوادى المشاركة بمعرض الملابس الخيري بالجامعة.