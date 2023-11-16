محافظ البحر الأحمر يستعرض أعمال قافلة جامعة عين شمس التنموية

استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تقريرا حول جهود قافلة جامعة عين شمس التنوية الشاملة( طبية, توعوية ,مساعدات انسانية) وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر

وبدأ نشاط القافلة بمدن شلاتين وحلايب وابو رماد في الفترة من ١٠/٢٩ الى ٢٠٢٣/١١/٢ حيث تضمنت تخصصات (الباطنة، الصدر ،العظام، الجلديه، اطفال ،اسنان، انف واذن، نساء وتوليد رمد ،جراحة ، قلب ،مسالك بولية، نفسية وعصبية، معمل، اشعة وعمليات)

وافاد دكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القافلة قامت باجراء ٥١ عملية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وقامت بتحويل ٨٢ حالة لاستكمال الفحوصات بجامعه عين شمس كما وصل اجمالي الفحوصات الى ٣٣٠٣ حالة على مدار ثلاثة ايام

من جانبه وجه محافظ البحر الأحمر، شكره وامتنانه لجامعة عين شمس والفريق الطبي على جهوده المستمرة وتفانيهم في توفير الخدمة الطبية لاهالينا بالجنوب .