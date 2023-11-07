أول لقاح مزدوج ضد فيروس كورونا والإنفلونزا معًا.. عالم يكشف التفاصيل

أعلن عالم شهير أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يعتمد على فيروس الإنفلونزا أصبح جاهزًا لاختبار فعاليته.

أول لقاح مزدوج ضد فيروس كورونا والإنفلونزا معًا



ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة Gazeta.Ru ، اكتملت حاليًا المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح الروسي، والآن نحلل هذه النتائج من أجل إعداد تقرير شامل لتقديمه إلى السلطات المعنية

وصرح العالم بأن الهدف من المرحلتين الأولى والثانية كان تقييم سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز منظومة المناعة، ليتضح بالفعل أن اللقاح آمن و محفز قوي للمناعة فعلا.

أول لقاح مزدوج ضد فيروس كورونا والإنفلونزا معًا



ومن المقرر أن نتائج المرحلة الثالثة التالية من الدراسة ستحدد تقييم فعاليته، والتي يجب أن تشمل عددًا كبيرًا من المتطوعين.



ويشير العالم، إلى أنه سيتم تغيير فيروس الإنفلونزا في اللقاح سنويًا، لكي يحصل كل من يطعم به على حماية من الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، في نفس الوقت.



كما استخدم في هذا اللقاح بروتين N الخاص بالفيروس التاجي المستجد لتحفيز الاستجابة المناعية للجسم.