اسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الأحد من أرض المزرعة وللمستهلك

أسعار اللحوم.. تشهد أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الأحد من ارض المزرعة وللمستهلك في الاسواق المصرية، استقرارًا، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) نحو 115 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) نحو 141 جنيهًا للكيلو.

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 150 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 143 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية وارض المزرعة، حيث تحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن ومتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على ساحة اللحوم، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم الأحد

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 124 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 132 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 141 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 143 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 135 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 137 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 141 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.