مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. آخر موعد للتقديم اليوم

تنتهي اليوم الأحد، 19 نوفمبر 2023، فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2023 - 2024. وكان وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، قد وافق على إعادة فتح باب التقدم للمسابقة لمدة يومين فقط، بعد تزايد طلبات أولياء الأمور والطلاب.

قطاع المعاهد الأزهرية

وتقام المسابقة تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ووفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقات بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه.

وكانت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم قد نظمت مشروع الفرآني الصيفي لحفظ القرآن الكريم، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في محاوره الثلاثة، والتي تتمثل في تحفيظ القرآن الكريم وتنمية مهارات الطلاب في حفظه وتجويده، وكذا تنمية روح التنافس الشريف بينهم، وكذلك الارتقاء بمستوى المعلمين والمحفظين بالمعاهد الأزهرية.