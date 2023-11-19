قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ان الله -سبحانة و تعالى – لم يستثن اليتيم الغنى من حق الشفقة و الرحمة و الكفالة، و وصى بة بل اضاف الى كفالتة المحافظة على ما له حتى يرشد.

واضاف ‘جمعة’ فتصريح له، ان الله -سبحانة و تعالى – امرنا بتعويض اليتيم عما ابتلاة من يتم، مشيرا الى انه اختبار لنا، حيث ان المختبر هو هذا الحى الذي يرى اليتيم امامة و يتوجب علية برة و الانفاق علية و تربيتة على الصلاح، كما جاء فقولة تعالي: ‘ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير’.

وحذر ‘مفتى الجمهورية السابق’ من المن، مؤكدا انه يجب ان يصبح الانفاق فسبيل الله لا يتبعة من و لا اذي، فالله و حدة صاحب المنة على الخلق اجمعين، منوها بان تخصيص يوم لليتيم يعد من العمل الصالح، ليس من قبل المادة و النفقة بل من قبل ادخال السرور على اليتيم، الذي يستتبعة دعوة صالحة يستجيب الله – سبحانة و تعالى – لها منه، فمن اراد ان يستجيب الله له دعاءة فليكرم اليتيم، و لينفق علية و ليدخل علية السرور كله.

نص دعاء ظلم اليتيم : يا رب الظالم ملك أسباب القوة في الدنيا وأنا عبيدك لا أملك إلا إيماني بك وتوكلي عليك ودعائي يا رب ان الظالم جمع جنده وسلاحه وسجونه وزنازينه ومنع عنى الأهل والأحباب وتركني في ظلمة الزنزانة على الأرض والتراب وأنا عبيدك جمعت له ما استطعت من الدعاء يا رب تمنيت لمن ظلمني الهداية والتوبة وتمنى هلاكي وتدميري ولا حول ولا قوة إلا بك، فاستجب لدعوة عبدك المظلوم وانصرني فإنك يا كريم قلت لدعوة المظلوم بعزتي و جلالي لأنصرنك و لو بعد حين.



