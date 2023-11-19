الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

أداء فريضة الحج
أداء فريضة الحج

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية.. يمكن للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، في حالة استفائهم للشروط، والتي من بينها ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

txt

معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

txt

مديرية أمن أسيوط: بدء إجراء قرعة الحج وإعلانها يوم 15 نوفمبر

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

 يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

 أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

 أن تكون الجمعية الأهلية أو المؤسسة التي يتم تقديم الطلب إليها مقيدة قبل 1/11/2023م.

ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته

أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

ألا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويستثني من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

مواد متعلقة

قرعة الحج.. رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة

رابط الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي

مراسم إجراء قرعة الحج العلنية ببني سويف

سحب قرعة الحج بمديرية أمن الوادي الجديد الثلاثاء 14 نوفمبر
الجريدة الورقية