شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية.. يمكن للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، في حالة استفائهم للشروط، والتي من بينها ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

أن تكون الجمعية الأهلية أو المؤسسة التي يتم تقديم الطلب إليها مقيدة قبل 1/11/2023م.

ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته

أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

ألا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويستثني من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.