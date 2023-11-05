مديرية أمن أسيوط: بدء إجراء قرعة الحج وأعلنها يوم 15 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء إجراء القرعة العلنية في كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم حج 1445/ 2024، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 11 نوفمبر إلى الخميس الموافق 16 نوفمبر. ويتم إجراء القرعة بمديرية أمن أسيوط يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر

وستشمل القرعة العلنية جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج لهذا العام. وتهدف هذه القرعة إلى التأكد من توزيع الفرص بشكل عادل بين جميع المتقدمين، حيث سيتم اختيار الحجاج بشكل عشوائي.

من المتوقع أن تلقى هذه الخطوة استحسانًا من قبل المواطنين، حيث تزيد من شفافية ونزاهة عملية اختيار الحجاج. وسيتم إعلان نتائج القرعة العلنية بعد انتهائها، حيث سيتم إعلام الفائزين بإشعار رسمي وتنفيذ إجراءات الحج اللازمة.

يجب على المواطنين الذين سيشاركون في هذه القرعة الاستعداد بشكل جيد، حيث يجب عليهم تأكيد رغبتهم في أداء فريضة الحج وتقديم جميع المستندات اللازمة للحصول على تأشيرة الحج. وعلى الرغم من أنه لا يمكن للجميع الفوز في القرعة، إلا أنه يعتبر فرصة عظيمة للمواطنين للتقدم بطلب لأداء الحج والتجربة الروحية الهامة التي تقدمها هذه الرحلة المقدسة.

نظرًا لأهمية الحج في الإسلام، فإن القرعة العلنية تعتبر إجراءً ضروريًا للتأكد من أداء هذه الفريضة بطريقة عادلة ومتساوية بين جميع المواطنين. ومن المأمول أن تكون هذه القرعة نموذجًا يحتذى به لمعاملة المواطنين وتوزيع الفرص بنزاهة في مجالات أخرى أيضًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة لتنظيم أداء فريضة الحج للمواطنين المصريين بشكل أفضل وأكثر فاعلية، وذلك بتحديد عدد محدد من الحجاج وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

يشار إلى أن مصر تعتبر من أهم دول العالم في استقبال الحجاج، إذ يعتمد على حج اكثر من 100 ألف حاج سنوياً، ويتم توفير كافة الخدمات اللازمة لهم، بما في ذلك النقل والإقامة والتأمين الصحي والمرافق الدينية في البقاع المقدسة.

وتعتبر فريضة الحج أحد الأركان الخمسة للإسلام، ويقوم المسلمون الذين تتحقق بهم الشروط بأداءها مرة واحدة في العمر على الأقل، وذلك في الأيام الموافقة للشهر الهجري الذي يسبقه.