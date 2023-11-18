وزير الرياضة: مصر باتت قبلة العالم للفعاليات الرياضية الدولية الكبرى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، عن ختام المسابقة الدولية "رالي طيران" والتى جاءت ضمن أحداث مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية بمشاركة ٢٤ طائرة من ١٠ دول مختلفة.

وتم التحليق فوق مناطق الأهرامات وهرم سقارة بارتفاعات وفترات زمنية محددة ، وذلك بين المطارات المدنية المشاركة على ارتفاع ٢٥٠٠ قدم، وانتهى الرالي بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى بالسباق.

وحظيت الفعالية بنجاح وتفاعل كبير من قبل الطيارين والجمهور. وتعد خطوة هامة نحو تعزيز الرياضات الجوية في مصر، واستكمالاً لدور وأهمية السياحة الرياضية.

وجاء السباق بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، وشركة الفرعون الطائر للمسابقات الرياضية ، وبتضافر الجهود مع وزارة الطيران والسياحة والآثار في إطار السعى لتنظيم ودعم الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تسهم في تعزيز القطاع السياحي .

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصر باتت قبلة دول العالم لاستضافة واقامة مختلف الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى ، بفضل ما تمتلكه من خبرات تنظيمية وإمكانيات على مستوى البنية الإنشائية والمناطق السياحية الخلابة المتنوعة ، فضلا عن حالة الاستقرار والأمن والأمان التى تتمتع به البلاد تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة حريصة على التوسع فى تنظيم الفعاليات الرياضية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بغية الترويج للمعالم السياحية والأثرية في مصر، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية.

حضر حفل الختام دكتور ياسر المنيسي المدير التنفيذي للسباق و ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة الدكتور كريم أمين وعز النمر، عن الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية ومسئولى القطاع الخاص المشاركين فى التنظيم.

