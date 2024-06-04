عاجل .. درجات الحرارة تصل إلى 45 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

طقس شديد الحرارة

واوضحت الأرصاد ان البلاد تشهد ارتفاع بدءًا من الغد حتى نهاية الأسبوع وستصل إلى ما بين 40 و45 درجة مئوية فى الظل.

كما تتوقع الارصاد ان يشهد اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.