المصري البورسعيدي يشارك في الكونفدرالية بالموسم المقبل

يشارك فريق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد اعتماد نتائج الدوري الأول بمسابقة الدوري الممتاز المحلي.

وأعلن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ، خلال تصريحات تليفزيونية مشاركة المصري بشكل رسمي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

وأوضح " المصري سيلعب الكونفيدرالية لتفوقه على إنبي بالمواجهات المباشرة في الدور الأول".

وأضاف عضو اتحاد الكرة " نعتمد نتائج الدور الأول باختيار الأندية المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ".

وأردف تصريحاته “ الأهلي ضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والزمالك أيضا ضمن خوض كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد تتويجه وبيراميدز سيخوض دوري أبطال أفريقيا ”.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، خلف