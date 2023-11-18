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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس نادي السكة الحديد يجتمع مع الفريق لتصحيح المسار

السكة الحديد
السكة الحديد

اجتمع اليوم الدكتور محمد حسين، رئيس مجلس إدارة النادي، بالجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول واللاعبين، لحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

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وأثناء اللقاء، أعرب رئيس النادي عن عدم رضاه عن نتائج الفريق الأخيرة بمنافسات دوري المحترفين، داعيًا إياهم الاستمرار في العمل الجاد واللعب بروح الفريق من أجل تحسين النتائج والارتقاء في جدول المسابقة ومن ثم اعتلائه، وهو الهدف الذي تضعه الإدارة نصب أعينها منذ بداية الموسم.

كما شدد الدكتور محمد حسين على أن الآمال المعقودة على الفريق كبيرة، ومنتظر منهم الكثير، في ظل الاستقرار الذي يشهده النادي والعمل الدائم على تلبية طلباتهم، خاصةً مع الاهتمام الشديد الذي يوليه معالي الفريق وزير النقل للنادي بكل أنشطته الرياضية وخدماته.

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