الأمن يطارد حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (42 قطعة سلاح نارى بحوزة 39 متهم).. وذلك على النحو التالى :(2) بندقية خرطوش.(2) طبنجة.(38) فرد محلى .(47) طلقة مختلفة الأعيرة.(211) قطع سلاح أبيض .

وفي سياق آخر أقر عاطل بممارسة نشاط إجرامي من خلال قيامه باستغلال الأطفال وتسريحهم في أعمال التسول واستجداء المارة في منطقة بولاق أبو العلا ، واستيلائه على متحصلات هؤلاء الأطفال كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على أحد عاطل بتهمة استغلال، طفلين في أعمال التسول بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه ، وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وبصحبته 2 من الأطفال الأحداث.

وفي واقعة آخرى اقرا عامل بقيام بسرقة أموال من داخل" روضة أطفال" كائنة بمنطقة التجمع الخامس ،بأسلوب كسر الباب واستغلال عدم وجود أخد في المكان من العاملين أو الرواد وسرقة مبالغ مالية وفر هاربا ولكن مباحث القاهرة كشف ملابسات الواقعة وألقت القبض عليه .

تفاصيل الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.عُثر بحوزته المتهم على جزء من المبلغ المالى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"،وسرق الأموال والتصرف في جزء منها ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.