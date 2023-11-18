السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يختتم برنامج التثقيف المالي للسيدات بالتعاون مع العمل الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات جلستي الاعتماد الثامنة والتاسعة لبرنامج  التثقيف المالي للسيدات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، وذلك في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس و المغرب،  تم اعتماد ١٤ مدربًا ممن تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، وتم تقييمهم حتى تأهلوا  لدخول جلسة الاعتماد تمهيدا لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج "التعامل الرشيد مع أموالي ".

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وقد استهدفت الجلستين أيضًا  ٢٩ سيدة ممن تقدمن للحصول على البرنامج، واستمر التدريب على مدار ٥ أيام لكل جلسة. 

ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال الكثير من الأنشطة، وتتضمن موضوعات البرنامج  تحديد الأهداف المالية وكيفية الفصل بين الاحتياجات والرغبات، وكيفية إعداد الموزانة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف، ووسائل التمويل المختلفة، والقروض، وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

 يذكر أنه تم تدريب 107 مدربين تثقيف مالي، وتم اعتماد 43 منهم اعتمادا وطنيا، ويواصل المجلس القومي للمرأة  اعتماد المدربين تباعا وفق تقييمهم بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةILO.

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