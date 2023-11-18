مُحاكمة معتز مطر وآخرين غدًا في تمويل الإرهاب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غداً الأحد، مُحاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهماً آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وستُخصص الجلسة لاستكمال المُرافعة.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الاتهامات الاتهام بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلا منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 5 سنوات وذلك لحيازته الترامادول في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 10 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه حال مرور النقيب مُعاون مباحث ثسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية وردت له معلومات.

ومفاد هذه المعلومات أن المُتهم رجب.أ يحوز مواداً مُخدرة، وانتقل إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره في الطريق العام مُحرزاً 45 قرص لعقار الترامادول أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.