السجن المُشدد لمُدانٍ بتجارة المخدرات في القطامية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بترويج مُخدر الهيروين في القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

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وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز سلاح ناري بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري ، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، كما حاز السلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 3 سنوات، وذلك لإدانته بحيازة المُخدرات للإتجار والتعاطي في القطامية.

وشمل الحكم أيضاً تغريم المُداني 10 آلاف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وألزمته بالمصاري الجنائية.

وبرأت المحكمة في الحُكم المُتهم الثاني أمين.ف من الاتهام المُسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.س وأمين.ف أن المُتهم الأول أحرز بقض الإتجار جوهري الهيروين والميثامفيتامين.

فيما أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين وجوهر المورفين وجوهر الحشيش.

وأسندت النيابة للمُتهم الثاني أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.