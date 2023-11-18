الهلال يحدد بديل نيمارفي المريكاتو الشتوي

حددت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل بديل النجم البرزايلي نيمار دا سيلفا والذي تعرض لإصابة قوية سيغيب على أثرها عن صفوف الزعيم خلال الموسم الرياضي الحالي .

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وبحسب صحيفة "takvim"التركية فإن إدارة الهلال تدرس تقيدم عرض رسمي للنجم الأيفوراي ويلفريد زاها مهاجم جالطة سراي خلال المريكاتو الشتوي الجاري من أجل تعويض نيمار .

وأضافت الصحيفة أن الهلال يرغب في تدعيم خط الهجوم في سوق الأنتقالات الشتوية القادمة ، مما جعل زاها أبرز المرحشين حيث ينتهي عقده مع جالطة سراي في 2026.

وسبق وأن أرتبط اسم زاها بنادي النصر السعودي، بعدما قدمت إدارة القلعة الصفراء عرض رسمي له خلال المريكاتو الصيفي الماضي وتم رفضهمن جانب اللاعب.

وفي سياق متصل كرم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أسطورة بلاده وهداف المنتخب نيمار دا سيلفا بطرح قميص خاص له يحمل كلمة “ الأمير ” وذلك نظرًا لما حققه مع السامبا خلال السنوات الماضية.

وحمل القميص شعار كافة الأندية التي لعب لها نيمار منذ بداية مسيرته الكروية وهم “ سانتوس ، برشلونة ، باريس سان جيرمان وأخيرا الهلال السعودي ”.