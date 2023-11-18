أسعار اللحوم في السوق المحلي المصري اليوم السبت

واصلت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية بالسوق المحلي، استقرارها، إذ تختلف أسعار اللحوم اليوم بشكل مستمر عن سعر اللحوم التي جاءت من قبل فقد شهدت اليوم ثباتًا لبعض الأصناف؛ حيث سجل لحم الكندوز مابين 280 إلى 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الضأن مابين 290 إلى 300 جنيه، فيما سجل كيلو اللحم الجملي مابين 250 إلى 280 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم السبت اليوم السبت في الاسواق المصرية، حيث تحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن ومتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على ساحة اللحوم، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم السبت في الاسواق المصرية

اللحوم

سجلت أسعار اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو سعرا بين 250 و300 جنيه فى الكيلو، وبلغ سعر الكبدة بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة اليوم

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة اليوم إلى 225 جنيهًا، وبلغت أسعار اللحوم المجمدة من 170 لـ 190 جنيهًا، ووصلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فبلغ سعره 150 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 195 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 160 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيهًا.