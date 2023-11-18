ضبط أباطرة الكيف في الإسكندرية وبحوزتهم 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية –شراء العقارات)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، في جلستها الأخيرة، سائقًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين؛ بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد. ع. ر.ع" 32 عاما، سائق، مقيم بمركز أبو حماد، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من مخدر الهيروين وقطعة حجرية من نفس المخدر؛ بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري "فرد خرطوش" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.