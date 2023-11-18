ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
نجح البرتغالي روي فيتوريا ولاعبيه فى احتلال صدارة ترتيب المجموعة الاولى لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نظيره جيبوتي بنتيجة 6 ـ صفر، فى المباراة التى جمعت بينهما بتصفيات المونديال.
ترتيب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026
مصر: 3 نقاط
غينيا: 1 نقطة
بوركينا فاسو: 1 نقطة
سيراليون: 1 نقطة
إثيوبيا:1 نقطة
جيبوتي: بدون نقاط
وتمكن لاعبو منتخب مصر الاول لكرة القدم، في تحقيق فوزا كبيرا على منتخب جيبوتي بنتيجة ستة أهداف دون رد.
وسجل محمد صلاح 4 أهداف للفراعنة، وأضاف مصطفى محمد الهدف الخامس ، وأختتم تريزيجية بالهدف السادس.
وتقرر اقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة ليطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 13 ـ 21 نوفمبر 2023.